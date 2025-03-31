الجبهة الوطنية يشيد باصطفاف المصريين ضد تهجير الفلسطينيين

ثمّن حزب الجبهة الوطنية، المشهد الوطني المُشرّف الذي جسّده الشعب المصري وقياداته السياسية، خلال صلاة عيد الفطر المبارك، في لحظة وحدة وتكاتف تعكس الروح الوطنية الأصيلة للشعب المصري العظيم.

دعم المصريين للقيادة السياسية

وتابع الحزب في بيانه: «هذه اللحظة تؤكد دعم المصريين الثابت لقيادتهم السياسية في مواجهة التحديات التي تستهدف أمن مصر القومي، وعلى رأسها محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم، وهو الأمر الذي ترفضه مصر قيادةً وشعبًا بشكل قاطع».

وأضاف «هذا الاصطفاف الوطني الحاشد، يعكس إدراك المصريين العميق لحساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة، ويؤكد أن مصر بتاريخها العريق ومواقفها الثابتة، ستظل الحصن الحصين للقضية الفلسطينية والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني».

رفض مخططات تهجير الفلسطينيين

وأكد أن موقف الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رفض أي مخططات للتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، هو امتداد لموقف مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، الذي يستند إلى مبادئ العدل والحق والشرعية الدولية.