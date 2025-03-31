الجبهة الوطنية يشيد باصطفاف المصريين ضد تهجير الفلسطينيين

الجبهة الوطنية يشيد باصطفاف المصريين ضد تهجير الفلسطينيين

الجبهة الوطنية يشيد باصطفاف المصريين ضد تهجير الفلسطينيين

ثمّن حزب الجبهة الوطنية، المشهد الوطني المُشرّف الذي جسّده الشعب المصري وقياداته السياسية، خلال صلاة عيد الفطر المبارك، في لحظة وحدة وتكاتف تعكس الروح الوطنية الأصيلة للشعب المصري العظيم.

دعم المصريين للقيادة السياسية

وتابع الحزب في بيانه: «هذه اللحظة تؤكد دعم المصريين الثابت لقيادتهم السياسية في مواجهة التحديات التي تستهدف أمن مصر القومي، وعلى رأسها محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم، وهو الأمر الذي ترفضه مصر قيادةً وشعبًا بشكل قاطع».

وأضاف «هذا الاصطفاف الوطني الحاشد، يعكس إدراك المصريين العميق لحساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة، ويؤكد أن مصر بتاريخها العريق ومواقفها الثابتة، ستظل الحصن الحصين للقضية الفلسطينية والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني».

رفض مخططات تهجير الفلسطينيين

وأكد أن موقف الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رفض أي مخططات للتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، هو امتداد لموقف مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، الذي يستند إلى مبادئ العدل والحق والشرعية الدولية.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا