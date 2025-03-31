الجمهور يتفاعل مع مشهد وسام ووالدته بحلقة لام شمسية الأخيرة.. «شابوه محمد شاهين»

الجمهور يتفاعل مع مشهد وسام ووالدته بحلقة لام شمسية الأخيرة.. «شابوه محمد شاهين»

الجمهور يتفاعل مع مشهد وسام ووالدته بحلقة لام شمسية الأخيرة.. «شابوه محمد شاهين»

مشهد درامي مأساوي جسده الفنان محمد شاهين ببراعة خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية، والذي تضمن حوار وسام مع والدته نادية وتلعب دورها الفنانة صفاء الطوخي، إذ يستنجد بها لتصديقه ودعمه في اتهامه بالتحرش، لكن الأخيرة تتخلى عنه بالصمت وعدم الإنصات له.

تفاعل الجمهور مع مشهد وسام ووالدته

حالة واسعة من التفاعل حققها مشهد لجوء وسام لوالدته في أحداث الحلقة 15 من مسلسل لام شمسية، وتخليها عنه للمرة الثانية له في حياته، وتصوير تأثره بإهمالها له في الصغر والكبر، فجاء من بين التعليقات: «أعتقد المقصود من المشهد ده هو وضع وسام في نفس الحالة اللي كان فيها وهو صغير، كان ضعيف لوحده محتاج أمه بيتعذب من أب سادي زي ما قال قبل كده، وهو دلوقتي واقف في نفس الوضع لوحده بينادي على أمه محتاجها جمبه، المخرج بيحاول يبين ضعف وسام واحتياجه لأمه وفي الحالتين مكانتش جمبه»، «محمد شاهين ممثل عظيم ويستحق العالمية وبجدارة وحقيقة»، «أوسكار والله عامل الدور تحفة»، «الأم أكبر غلط إنها تبعد عن ولادها مافيش حد في الدنيا هايعامل ولادها زيها»، «شابوه محمد شاهين بجد نضج فني رهيب».

قصة مسلسل لام شمسية

تدور أحداث مسلسل لام شمسية في إطار اجتماعي درامي مشوق، حيث يناقش العمل واحدة من أبرز القضايا المجتمعية الشائكة وهي التحرش بالأطفال، وكيفية تأثير تلك الوقائع على الضحايا من الصغار.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا