الجمهور يتفاعل مع مشهد وسام ووالدته بحلقة لام شمسية الأخيرة.. «شابوه محمد شاهين»

مشهد درامي مأساوي جسده الفنان محمد شاهين ببراعة خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية، والذي تضمن حوار وسام مع والدته نادية وتلعب دورها الفنانة صفاء الطوخي، إذ يستنجد بها لتصديقه ودعمه في اتهامه بالتحرش، لكن الأخيرة تتخلى عنه بالصمت وعدم الإنصات له.

تفاعل الجمهور مع مشهد وسام ووالدته

حالة واسعة من التفاعل حققها مشهد لجوء وسام لوالدته في أحداث الحلقة 15 من مسلسل لام شمسية، وتخليها عنه للمرة الثانية له في حياته، وتصوير تأثره بإهمالها له في الصغر والكبر، فجاء من بين التعليقات: «أعتقد المقصود من المشهد ده هو وضع وسام في نفس الحالة اللي كان فيها وهو صغير، كان ضعيف لوحده محتاج أمه بيتعذب من أب سادي زي ما قال قبل كده، وهو دلوقتي واقف في نفس الوضع لوحده بينادي على أمه محتاجها جمبه، المخرج بيحاول يبين ضعف وسام واحتياجه لأمه وفي الحالتين مكانتش جمبه»، «محمد شاهين ممثل عظيم ويستحق العالمية وبجدارة وحقيقة»، «أوسكار والله عامل الدور تحفة»، «الأم أكبر غلط إنها تبعد عن ولادها مافيش حد في الدنيا هايعامل ولادها زيها»، «شابوه محمد شاهين بجد نضج فني رهيب».

قصة مسلسل لام شمسية

تدور أحداث مسلسل لام شمسية في إطار اجتماعي درامي مشوق، حيث يناقش العمل واحدة من أبرز القضايا المجتمعية الشائكة وهي التحرش بالأطفال، وكيفية تأثير تلك الوقائع على الضحايا من الصغار.