محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة صباحية في أول أيام عيد الفطر المبارك، تفقد خلالها مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على انتظام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.



وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام الرعاية المركزة، والغسيل الكلوي، والحروق، والاستقبال، والصيدلية، والعظام، والأطفال، للوقوف على تجهيزات المستشفى والحالة الصحية للمرضى المتواجدين، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.



كما استمع المحافظ إلى عدد من الحالات المرضية، موجهًا مدير مديرية الشؤون الصحية بضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.



إشادة بدور المنظومة الصحية

ثمّن محافظ الجيزة الجهود المخلصة للعاملين بالمنظومة الصحية، مؤكدًا أنهم ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن والإخلاص في أداء واجبهم المهني والإنساني. كما شدد على حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءة المستشفيات، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لتحديث الأجهزة الطبية، وتقديم الدعم المستمر للفرق الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.



شكر وتقدير للطاقم الطبي

من جانبهم، أعرب أعضاء الطاقم الطبي والتمريض والعاملون بالمستشفى عن شكرهم للمحافظ على حرصه على دعمهم وتحفيزهم، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بالقطاع الصحي وتقديرها للجهود المبذولة في خدمة المرضى.



رافق المحافظ خلال الجولة كلٌّ من: إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، نائبي المحافظ، محمد نور الدين، السكرتير العام، محمد مرعي، السكرتير المساعد، أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ذكي سلام، رئيس حي العجوزة، أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.