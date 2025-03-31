القبض على متهم بتهمة الاعتداء على سيدتين وتحطيم كاميرات مراقبة بالجيزة

القبض على متهم بتهمة الاعتداء على سيدتين وتحطيم كاميرات مراقبة بالجيزة

القبض على متهم بتهمة الاعتداء على سيدتين وتحطيم كاميرات مراقبة بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم في قضية الاعتداء على سيدتين داخل عقار بمنطقة الجيزة، وذلك بعدما تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة. وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو نجل مالك العقار، إذ فصل الكهرباء عن شقة السيدتين وحطم كاميرات المراقبة باستخدام عصا خشبية، بالإضافة إلى توجيه تهديدات لهن.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بعد القبض عليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديمه إلى العدالة.

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