وزيرة التنمية المحلية تنعى سكرتير عام محافظة الدقهلية: كان نموذجا للتفاني

وزيرة التنمية المحلية تنعى سكرتير عام محافظة الدقهلية: كان نموذجا للتفاني

وزيرة التنمية المحلية تنعى سكرتير عام محافظة الدقهلية: كان نموذجا للتفاني

نعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ببالغ من الحزن، اللواء محمد صلاح أبو كريشة، سكرتير عام محافظة الدقهلية، الذي وافته المنية اليوم داخل مستشفى المنصورة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر، مع محافظ الدقهلية وعدد من القيادات والمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الفقيد الراحل كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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