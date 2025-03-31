«المستقلين الجدد»: احتشاد الملاييين تأكيد على دعم القيادة السياسية في إدارة ملف فلسطين

«المستقلين الجدد»: احتشاد الملاييين تأكيد على دعم القيادة السياسية في إدارة ملف فلسطين

«المستقلين الجدد»: احتشاد الملاييين تأكيد على دعم القيادة السياسية في إدارة ملف فلسطين

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن احتشاد الملايين من المصريين عقب صلاة العيد في مختلف المحافظات، تجديد لتأكيد دعم القيادة السياسية في إدارتها للملف الفلسطيني، والرفض التام للحرب على غزة.

وأشار إلى أن احتشاد الملايين من المصريين هو رسالة للعالم كله بأن القيادة والشعب صفا واحد في دعم القضيه الفلسطينية، وأن صلابة الموقف المصري نابع من التفاف شعبي حول القيادة السياسية، مؤكدا دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية.

ودعا عناني الأحزاب والقوى الوطنية لمزيد من الالتفاف والدعم للقيادة السياسية، في مواجهة التحديات الحالية في ظل الاضطراب الذي يجتاح المنطقة مرة أخرى.


وأكد الحزب دعوته لكل الدول العربية لمزيد من الدعم لخطة مصر في إعادة الإعمار، ووقف الحرب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عليه اتخاذ خطوات جادة وأكثر تاثيرا لوقف حرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل ضد شعب غزة بالحصار والتجويع والآلة الحربية الإسرائيلية.

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