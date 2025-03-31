عضو بمجلس النواب: احتشاد المصريين بعد صلاة العيد رسالة دعم قوية لفلسطين

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن احتشاد المصريين بعد صلاة العيد يمثل رسالة دعم قوية لفلسطين ورفض التهجير، كما يؤكد أن مصر ستظل دائماً وأبداً المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، وضد أي محاولات لتصفيتها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن اصطفاف المصريين اليوم أكد للجميع أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف قيادته السياسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض تصفيتها تحت أي مسميات، سواء التهجير أو غيره من المخططات التي تهدف إلى تفريغ القضية من مضمونها.

وأشار القطامي إلى أن مصر، قيادةً وشعباً، تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي وإنساني، وهي راسخة في وجدان المصريين جميعاً، مضيفاً أن الحشود اليوم أكدت للعالم بأسره الموقف الراسخ والتاريخي تجاه القضية، وأنهم يقفون صفاً واحداً ضد أي محاولات لتصفيتها.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر، قيادةً وشعباً، لن تقبل أبداً بتصفية القضية تحت مسمى التهجير، مشدداً على أن مصر تنادي دائماً بحل القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.