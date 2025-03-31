أمين الشؤون القانونية بـ«مستقبل وطن»: مصر تتحرك في كل الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن حشود المصريين اليوم تعلن موقفها الرافض لتهجير أهل غزة، والداعم في الوقت ذاته لقرارات القيادة السياسية، سواء المتعلقة بالقضية الفلسطينية أو بحماية الأمن القومي المصري.

وأشار أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إلى أن القيادة السياسية تواصل تحركاتها الدبلوماسية عربياً وإقليمياً ودولياً لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحمايته، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة.

وأضاف أن مصر تتحرك في كل الاتجاهات بشأن القضية الفلسطينية، بدءاً من رفض التهجير وحشد رأي عالمي لرفضه، وزيادة حجم المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، مروراً بجهود وقف إطلاق النار، وصولاً إلى خطة إعمار غزة، بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال.

وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن مصر ستظل الحصن المنيع والمدافع الأول عن الحقوق العربية، وأن الشعب المصري لن يقبل بأي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تقويض حل الدولتين.