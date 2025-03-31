عضو بمجلس النواب: حشود المصريين اليوم أكدت رفضها لتهجير الفلسطينيين

عضو بمجلس النواب: حشود المصريين اليوم أكدت رفضها لتهجير الفلسطينيين

عضو بمجلس النواب: حشود المصريين اليوم أكدت رفضها لتهجير الفلسطينيين

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن حشود المصريين اليوم عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، والتي جاءت لتأكيد موقفهم الرافض للتهجير قيادةً وشعباً، تجسد وعي الشعب المصري ووقوفه خلف القيادة السياسية.

وأكد الديب أن الشعب المصري أثبت اليوم للجميع دعمه الكامل للقيادة السياسية، ومساندته لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري، إلى جانب موقفه الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية.

وأشار الديب إلى أن الشعب المصري قدم للعالم بأسره رسالة واضحة مفادها أن مصر، قيادةً وشعباً، لن تقبل بأي حلول تأتي على حساب الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بتصفية القضية أو تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الموقف المصري، بقيادة الرئيس السيسي، تجاه القضية الفلسطينية راسخ وثابت ولم ولن يتغير، مع رفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، وهو ما أكدته الدولة المصرية مراراً في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

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