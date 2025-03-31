إشادات جماهيرية بالحلقة الأخيرة من حكيم باشا: أفضل نهاية مسلسل في رمضان

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان، أشعلت حماس المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، كان من ضمنها كشف غزل -الدور الذي تجسده دينا فؤاد لحكيم- عن أنها وضعت حبوب الغلة في الطعام لتتخلص من حياة عائلة حكيم بالكامل.

تفاعل الجمهور مع الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا

وخلال أحداث الحلقة ظهر حكيم - الدور الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان - وهو يعمل في الأرض مع أبيه، وقد رزقه الله بولدين، من صفا ولومة، وكانوا يعيشون في سعادة، قائلا: «الحرام سهل.. بس الحساب صعب»، الأمر الذي جعل الكثير من الجماهير تتفاعل مع أحداث الحلقة.

وأثنى الجمهور على نهاية مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، مشيرين إلى أنه قدم رسالة هادفة، وكان من بين التعليقات: «أجمل مسلسل بجد السنة دي وقفلة روعة.. رغم أنه ما اتعملوش ضجة كبيرة زي مسلسلات تانية لكن تفوق على الجميع وأكتر حد أبدع فيه الفنان رياض الخولي»، و«مسلسل جميل يستحق المشاهدة والممثلين كلهم حقيقي ولا أروع بجد شكرا على احترامكم للبيت المصري والأسرة المصرية ورسالة المسلسل الجميلة..الحرام سهل لكن الحساب صعب».

وجاءت من ضمن التعليقات أيضا: «حكيم باشا قفلها مظبوووط وحقيقي أفضل نهاية مسلسل السنة دي»، و«مسلسل محترم وهادف جدا».

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، والعمل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي، وقدم مصطفى شعبان في العمل الدراما الصعيدية لأول مرة في مشواره الفني.