الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير تبوك للتهنئة بعيد الفطر

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير تبوك للتهنئة بعيد الفطر

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير تبوك للتهنئة بعيد الفطر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والازدهار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره للاتصال الكريم، وعن تمنيات سيادته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والتقدم.

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