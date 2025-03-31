حزب الإصلاح والتنمية: نؤيد الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قضية فلسطين دائمًا هي أم القضايا العربية تاريخيا، مشددا على أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدار الأزمة الحالية بحكمة، ونحن ندعم موقف الدولة المصرية الرافض للتهجير.

أضاف في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» اليوم: «قضية فلسطين دائمًا هي أم القضايا العربية تاريخيا، والدولة المصرية على المستوى الرسمي والشعبي أيضًا لها موقف واضح ومحدد وهو (لا للتهجير) أيًا كان شكله أو نوعه سواء كان قسريًا أو طواعيًة، وهو أمر مرفوض تمامًا حفاظًا على القضية الفلسطينية».

وتابع: «هذا الموقف أوضحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أول يوم للأزمة الحالية، الذي أدارها بحكمة وصبر».