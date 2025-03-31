حزب الكرامة: ندعم القيادة السياسية في موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين

حزب الكرامة: ندعم القيادة السياسية في موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين

حزب الكرامة: ندعم القيادة السياسية في موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين

قال المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، إن التهنئة بعيد الفطر تأتي ممزوجة بقدر من المرارة والأسى بسبب معاناة الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رفض تهجير الفلسطينيين

وأضاف في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: «شأني شأن سائر المصريين جميعًا، واعتقد أن المصريين بشكل عام متوافقين تمامًا مع توجه سياسة الدولة برفض التهجير ورفض أى أساليب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم سواء في الضفة أو غزة».

وتابع: «موقف أحسبه للقيادة السياسية لأنها رغم الضغوط التي تواجهها مصر، إلا أن موقفها واضح ونعتز به».

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