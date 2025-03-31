نقيب الموسيقيين يعلن دعمه الكامل لقرارات الرئيس السيسي نحو قضية التهجير

أعلن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين دعمه الكامل لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو قضية التهجير.

وقال «كامل»: أعلن دعمي وتأييدي الكامل لكل قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وواجب على كل واحد بيحب بلده وخايف على أولاده وعرضه أن يدعو لهذا الرجل في هذه الأيام الكريمة، هو ورجاله من القوات المسلحة.

وأضاف لقناة «إكسترا نيوز»: «كل سنة وشعب مصر بألف خير وبصحة وسعادة، وعيد سعيد على الأمة الإسلامية كلها، وعلى مصر وعلى الدول العربية».

وتابع: «حينما نتحدث نقول فلسطين المحتلة، إذن هناك عنصر محتل، ولما يكون هذا المحتل عايز يرميك بره، هي قصة مرفوضة إنسانيا ومجتمعيا ودينيا».