مصطفى شعبان: تشرفت بأداء صلاة العيد مع الرئيس السيسي

شارك النجم مصطفى شعبان جمهوره بلحظة استثنائية، حيث أدى صلاة عيد الفطر المبارك برفقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصطفى شعبان ينشر صورة رفقة الرئيس السيسي

ونشر «شعبان» صورة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، معبرا عن سعادته بهذه المناسبة، وكتب: «تشرفت بأداء صلاة العيد مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. كل عام وأنتم بخير».

مشاركة مصطفى شعبان في السباق الرمضاني

وكان الفنان مصطفى شعبان حقق نجاحا كبيرا، خلال السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل حكيم باشا، الذي كانت تدور أحداثه حول عمل «حكيم» في التنقيب عن الآثار وتجارتها، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرا لذكائه ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرا للعائلة ويُحكم السيطرة على أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداؤه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.

شارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، منذر رياحنة، محمد العمروسي، رياض الخولي، أحمد فهيم، أحمد فؤاد سليم.