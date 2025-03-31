الرئيس السيسي يستجيب لابنة شهيد طلبت لقاءه.. ويهديها «هدية العيد»

في لمسة إنسانية تعكس تقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأسر الشهداء والمصابين، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ابنة الشهيد رقيب أحمد حبيب علي وأرملته، خلال مشاركته أسر الشهداء والمصابين احتفالات عيد الفطر المبارك، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، استجابة لطلب ابنة الشهيد لقائه، بعدما أرسل لهما من خلال إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، هدية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضمن عدد من أسر الشهداء والمصابين.

وحرص الرئيس السيسي على تلبية رغبة ابنة الشهيد، إذ صافحها واحتضنها، ووجّه لها كلماتٍ أبوية تفيض بالتقدير لبطولة والدها، الذي ضحى بحياته دفاعًا عن أمن مصر.

وعبرت الطفلة عن فخرها بوالدها قائلة: «بابا مات لأنه كان بطل وبيدافع عن مصر»، وتوجهت بالشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لطلب لقائه.

بدورها، توجهت أرملة الشهيد رقيب أحمد حبيب علي، بالشكر للرئيس السيسي لتلبيته طلب لقاء ابنتها، والدعم غير المحدود الذي يوليه هو والقيادة العامة للقوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين.

وقالت أرملة الشهيد: «بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل حاجة.. القوات المسلحة دايما معانا»، ما يعكس سياسة الدولة في رعاية أسر من قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على التواصل المباشر مع أسر الشهداء والمصابين، خاصةً في المناسبات الوطنية والدينية، لتأكيد أن تضحياتهم لن تُنسى، وأن الدولة تقف خلف ذويهم بالدعم المعنوي والمادي.