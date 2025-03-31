هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان؟

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام الست من شوال سنة مؤكدة، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر».

تقديم قضاء أيام رمضان الفائتة

وأوضحت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج حواء، المذاع على قناة الناس، أن هناك خلافًا بين العلماء حول تقديم قضاء أيام رمضان الفائتة قبل صيام الست من شوال، حيث ذهب بعض العلماء إلى وجوب قضاء الفرض أولًا لأنه دين على المسلم، استدلالًا بقول النبي ﷺ: أحب الأعمال إلى الله ما افترضه على عباده.

بينما أجاز فريق آخر البدء بصيام الست من شوال قبل القضاء، نظرًا لضيق وقتها، مع الاستدلال بفعل السيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت تؤخر قضاء رمضان حتى شعبان التالي.

ثواب النافلة

وعن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الست من شوال، أكدت أن الأكمل والأفضل أن يتم الفصل بينهما لنيل ثواب كل عبادة على حدة، لكن يجوز الجمع بين النيتين بشرط أن تكون النية الأساسية للقضاء، ثم يُرجى معها ثواب النافلة.

وشددت على أن هذا من رحمة الله بعباده، حيث تتعدد النوايا في العمل الواحد، فيحصل المسلم على الأجر والثواب المضاعف.