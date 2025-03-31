«المصريين»: احتشاد المواطنين بعد صلاة العيد يؤكد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

«المصريين»: احتشاد المواطنين بعد صلاة العيد يؤكد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

«المصريين»: احتشاد المواطنين بعد صلاة العيد يؤكد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

قال محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، إن المشهد المُهيب الذي رسمه أبناء الشعب المصري باحتشادهم في ساحات الصلاة بعد أداء صلاة العيد رافعين أصواتهم دعمًا للقضية الفلسطينية، ومجددين التأكيد على موقف مصر الثابت في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض مخطط التهجير ودعم موقف القيادة السياسية الرافض لهذا المخطط يؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان كل مصري، وسيظل الموقف الرسمي والشعبي موحدًا تجاه المخططات الخبيثة التي تستهدف بدورها تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف «مجدي»، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الحشود تكشف بما لا يدع مجالًا للشك عن وعي وإدراك المصريين لقيمة التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من تحديات جسام تستلزم وحدة الصف خلف القيادة السياسية الحكيمة لحماية الأمن القومي المصري والعربي، موضحا أن مصر قيادة وشعبا كانت وما زالت وستظل في مقدمة المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، مطالبة بوقف الاعتداءات، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، أن التفاعل الشعبي من قبل جموع المصريين تأكيد واضح وصريح على انحياز الموقف الرسمي والشعبي المصري لقيم الحق والعدالة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه تحقيق الأمن والأمان للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من حقوقه المشروعة.

وأشار إلى أن موقف القيادة السياسية المصرية سيظل رافضًا وبقوة لمخطط التهجير، الذي تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي تنفيذه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف وتدمير البنية التحتية في القطاع، ولن يستطيع أحد أيا كان أن يُثنيها عن قراراها مهما كانت الإغراءات ومهما كلفها الأمر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية واسترداد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.

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