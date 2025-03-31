نقيب الأطباء: مصر كلها ضد تهجير الشعب الفلسطيني

تحدث الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، عن محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز».

وقال نقيب أطباء مصر: «نحن في منتهى الغضب والحزن مما يحدث لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، مصر حكومة وشعبا ونقابات مهنية وعمالية لها موقف أصيل في دعم القضية الفلسطينية».

وأضاف: «مصر كلها ضد تهجير الشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك حل عادل للقضية الفلسطينية، مصر من اليوم الأول ضد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة».

وأكمل: «نحن في حزن لعودة الحرب لقطاع غزة واعتداء إسرائيل بمنتهى الغشم والعنف على الشعب الأعزل والأطقم الطبية والنساء والأطفال، وهي مأساة وجريمة حرب بكل المقاييس والمواثيق الدولية، إلى متى سيقف العالم صامتا أمام تصرفات إسرائيل؟».