التفاصيل الكاملة للخلاف بين ترامب وبوتين.. والكرملين: «نعمل معا»

توترت العلاقة «قليلًا» بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات الماضية، إذ قال ترامب إنه «غاضب بشدة» من الرئيس الروسي بسبب نهجه في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، في الوقت نفسه، قالت روسيا إن موسكو ما زالت تعمل مع واشنطن بشأن الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على صادرات موسكو من النفط، إذا لم يوافق الرئيس الروسي على هدنة في غضون شهر.

الكرملين يحاول «لملمة» التوترات الجديدة

وقال الكرملين في أول محاولة لتقليل التوترات بين الزعيمين، قائلًا: إن موسكو تواصل العمل مع الجانب الأمريكي وبناء العلاقات الأمريكية الروسية، وأكد أنه لا توجد خطط لإجراء مكالمة بين بوتين وترامب هذا الأسبوع، لكن بوتين منفتح على مثل هذه المكالمة إذا لزم الأمر.

وكان ما حدث بين ترامب وبوتين بمثابة تغيير ملحوظ في لهجة التعامل الأمريكي مع الرئيس الروسي.

مفاوضات إنهاء الحرب الأوكرانية

ويجري مسؤولون أمريكيون وروس محادثات منذ عدة أسابيع لمحاولة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا - والتي انتقد خلالها ترامب زيلينسكي مرارًا لكنه لم ينتقد بوتين.

واشتغل الغضب بين ترامب وبوتين عندما طرح الرئيس الروسي يوم الجمعة فكرة تشكيل حكومة مؤقتة في أوكرانيا بدعم من الأمم المتحدة والتي يمكن أن تحل محل الرئيس الأوكراني، بحسب شبكة «BBC» البريطانية.

وقال ترامب لشبكة «إن بي سي» نيوز: «يمكنني القول إنني كنت غاضبًا للغاية ومنزعجًا عندما بدأ بوتين في التأثير على مصداقية زيلينسكي، لأن هذا لم يكن في المكان الصحيح»، وأضاف أن القيادة الجديدة تعني أنك لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق لفترة طويلة.

وفي المؤتمر الصحفي اليوم، زعم المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن بعض ما قيل في مقابلة إن بي سي كان معاد صياغته.