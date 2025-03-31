ميمي جمال: أغنية «دقوا المزاهر» في مسلسل كامل العدد جميلة جدا

ميمي جمال: أغنية «دقوا المزاهر» في مسلسل كامل العدد جميلة جدا

ميمي جمال: أغنية «دقوا المزاهر» في مسلسل كامل العدد جميلة جدا

تحدثت الفنانة ميمي جمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العيد فرحة»، المُذاع على قناة «دى أم سي»، عن كواليس دورها في مسلسل كامل العدد 2 الذي تم عرضه في شهر رمضان 2025.

وقالت: «شخصية فوزية في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد أصبحت جدة وتحب أحفادها، وقلبها دق للحب ناحية الفنان حسين فهمي في المسلسل».

وتابعت الفنانة ميمي جمال: «أغنية دقوا المزاهر الموجودة في المسلسل جميلة جدًا، وعلى طول بتتقال في المناسبات السعيدة عشان تحرك وجدان الناس».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا