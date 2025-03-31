ميمي جمال: أغنية «دقوا المزاهر» في مسلسل كامل العدد جميلة جدا

تحدثت الفنانة ميمي جمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العيد فرحة»، المُذاع على قناة «دى أم سي»، عن كواليس دورها في مسلسل كامل العدد 2 الذي تم عرضه في شهر رمضان 2025.

وقالت: «شخصية فوزية في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد أصبحت جدة وتحب أحفادها، وقلبها دق للحب ناحية الفنان حسين فهمي في المسلسل».

وتابعت الفنانة ميمي جمال: «أغنية دقوا المزاهر الموجودة في المسلسل جميلة جدًا، وعلى طول بتتقال في المناسبات السعيدة عشان تحرك وجدان الناس».