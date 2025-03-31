كندة علوش: شخصية ناهد في مسلسل إخواتي مكانتش سهلة عليا

كشفت الفنانة كندة علوش كواليس مسلسل إخواتي الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العيد فرحة» المُذاع على قناة «دي إم سي».

مسلسل إخواتي في رمضان

وقالت الفنانة كندة علوش في تصريحاتها: «تفاصيل شخصية ناهد في مسلسل إخواتي مكانتش سهلة بالنسبة لي».

وأضافت: «تفاصيل شخصية ناهد في مسلسل إخواتي كانت بعيد أوي عني، لأني الشخصية بعيدة عن أي دور عملته قبل كده، والتفاصيل دي كانت مخوفاني، ولكن خوفي تحول إلى تحدي».