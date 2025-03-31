ترامب يهدد الحوثيين وإيران: نحن في البداية والألم الحقيقي لم يأت بعد

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي اليمنية، قائلًا إن الهجمات ضدهم مستمرة وما زلنا في البداية فقط، والألم الحقيقي لم يأت بعد، سواء للحوثين أو إيران، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أن الحوثيين تعرضوا لضربات متواصلة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتم القضاء على العديد من قدراتهم وقاداتهم، مضيفًا: «نضربهم ليلًا ونهارًا بضراوة متزايدة».

ترامب: قدرات الحوثيين التي تهدد الملاحة والمنطقة تتدمر بسرعة

وأكد الرئيس الأمريكي، أن قدرات الحوثيين التي تهدد الملاحة والمنطقة تتدمر بسرعة كبيرة، وستستمر الهجمات الأمريكية حتى يزول خطرهم على حرية الملاحة.

وأعطى ترامب خيارين للحوثيين قائلًا: «كفوا عن إطلاق النار على السفن الأمريكية، وسنكف عن إطلاق النار عليكم، وإلا، فها نحن في البداية، والألم الحقيقي لم يأتِ بعد، سواءً للحوثيين أو لإيران».

وتشن الولايات المتحدة، بتعاون بريطاني، هجمات غير مسبوقة تستهدف جماعة الحوثي اليمنية ومناطق عدة في اليمن، أدت إلى سقوط قتلى ومصابين.