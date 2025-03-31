صلاح عبد الله: أدوار الشر دائما ما تكون معقدة ومركبة

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العيد فرحة»، المُذاع على قناة دي أم سي، تحدث الفنان صلاح عبدالله عن كواليس دوره في مسلسل وتقابل حبيب.

وقال الفنان صلاح عبد الله: « أدوار الشر دايمًا بتكون مركبة ومعقدة، وبتكون فرصة كويسة للفنان عشان يظهر قدراته الفنية».

وأضاف: «المسلسل كان بيتم تصويره واستكمال كتابته مع عرض الحلقات الأولى، ومن المستبعد يكون تم تغيير بعض المشاهد بعد تفاعل الجمهور مع المسلسل، لكن مش متأكد».