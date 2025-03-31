«التعليم» تكثف استعداداتها لانطلاق امتحانات شهر أبريل المقبل

تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات شهر أبريل المقبل، وفق تعليمات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والتي من المقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدة على تجهيز غرف عمليات مركزية بالتنسيق الكامل مع مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة الاستعدادات.

امتحانات شهر أبريل

وأكدت المديريات، أن الامتحانات ستُعقد وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن تقيس مختلف مستويات الطلاب، وتركز الأسئلة على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

ومن المقرر أن تُعقد الامتحانات لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، يوم 22 أبريل وفقاً للمواعيد المعلنة من وزارة التربية والتعليم، ولا توجد أي نية للتأجيل، إذ تستمر الامتحانات حتى يوم 30 أبريل، أي يستمر نحو 8 أيام.

لا تأجيل لامتحانات أبريل

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه من حق كل مديرية أن تؤدي الامتحان في أي وقت خلال الفترة المحددة، مشددة على عدم صدور أي قرارات بتأجيل امتحانات أبريل 2025، مُطالبة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على منصّات التواصل الاجتماعي.