بسبب «بن خفير».. استقالة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

استقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من منصبه اليوم، في خطوة مفاجئة، وفقًا لما أعلنته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال متحدث باسم سموتريتش إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الحصول على المزيد من المناصب الوزارية، بعد عودته إلى الحكومة الإسرائيلية منذ انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت «رويترز»، إنه من غير المرجح أن تُؤدي الاستقالة إلى انهيار ائتلاف بنيامين نتنياهو، حيث أقرّت الحكومة ميزانيتها لعام 2025 في البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي.