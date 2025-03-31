حسن الرداد: تجسيد شخصيات متعددة في عمل فني أصعب من تقديم شخصية واحدة

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العيد فرحة»، المُذاع على قناة دى أم سي، كشف الفنان حسن الرداد، عن كواليس دوره في مسلسل «عقبال عندكوا».

وقال الفنان حسن الرداد، أن القيام بأكثر من شخصية داخل العمل الفني، أصعب بكثير من قيامه بشخصية واحدة طوال التصوير.

وأضاف: «الشخصية الواحدة في المسلسل أريح وأسهل لأن الفنان بيدرس الشخصية وبيتعايش معاها وقت أطول، ومسلسل عقبال عندكوا ناقش مشاكل بين الأزواج في مجتمعنا، زي الغيرة وتدخل الأسرة بين الأزواج وضرب الرجل لزوجته».