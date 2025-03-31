لميس الحديدي: مسلسل قلبي ومفتاحه امتلك مفاتيح قلوب المشاهدين

لميس الحديدي: مسلسل قلبي ومفتاحه امتلك مفاتيح قلوب المشاهدين

لميس الحديدي: مسلسل قلبي ومفتاحه امتلك مفاتيح قلوب المشاهدين

أشادت الإعلامية لميس الحديدي في حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على قناة أون، بالموسم الرمضاني والأعمال الدرامية التي عرضت خلاله.

وقالت «لميس الحديدي»: «موسم درامي متميز على كل شاشات المتحدة، والشاشات كانت فيها منافسة قوية بين المسلسلات من مختلف الأنواع، سواء كوميديا دراما شعبية، وأكشن».

وأضافت: «وسط هذا الزخم، برز في النصف الأول من شهر رمضان مسلسل تَسلل بهدوء وسلاسة، وقدر يمتلك مفاتيح قلوب المشاهدين، هو مسلسل قلبي ومفتاحه».

وتابعت: «مسلسل قلبي ومفتاحه بيحكي عن شخصيات عادية من واقعنا، عايشة بيننا، وقد تكون حكاياتهم مألوفة لينا، أو سبق سمعناها أو عايشنا نماذج منها، لكن الفارق هنا هو الإخراج السلس للمخرج تامر محسن».

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