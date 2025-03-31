محافظ المنيا: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية في أول أيام عيد الفطر

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية والجهات المعنية في التصدي لكل صور التعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات تعدٍّ جديدة.

حملات مكثفة لإزالة تعديات البناء المخالف

ووجّه المحافظ بتشكيل غرف عمليات خلال فترة عيد الفطر، لمتابعة التعديات على مدار الساعة وضمان سرعة التحرك لتنفيذ الإزالات قبل تفاقم المخالفات، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمتغيرات المكانية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.

إزالة 17 حالة تعد في المهد بمراكز المنيا

ونجحت مديرية الزراعة في المنيا، في إزالة 17 حالة تعد في المهد، على مستوى مراكز المحافظة منها حالة تعد بقرية طهنشا بمركز المنيا على مساحة فدان و 22قيراطاً.

أكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، استمرار الحملات للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي في مختلف مراكز المحافظة، للحفاظ على الرقعة الزراعية.