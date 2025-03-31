أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 31-3-2025 في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 31-3-2025 في الأسواق المحلية مستويات متباينة، وفقا لآخر تحديث معلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار السلع الأساسية، ومن بينها مواد البناء.

وترصد السطور التالية أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر للشركات بحسب آخر تحديث معلن منها، وكذلك متوسط السعر للمستهلك على مستوى المحافظات، وفقا للسعر الرسمي المعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر تباينا، ليتراجع سعر طن الحديد اليوم في مصر بشكل ملحوظ، خاصة سعر الحديد الاستثماري وسعر طن حديد عز، مقابل تحرك طفيف في سعر طن الأسمنت.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم للمستهلك

وصل سعر طن الحديد الاستثماري للمستهلك في الأسواق المحلية اليوم، إلى 36 ألف و267 جنيها للشراء بانخفاض مقداره ألف و245 جنيها بنسبة تعادل 3.32%.

سعر طن حديد عز اليوم

بينما سجل سعر طن حديد عز اليوم في الأسواق انخفاضا ملحوظا، ليفقد الطن ما يقرب من 1% من سعره مقارنة بأمس، بمقدار 332 جنيها للطن، ليصل إلى المستهلك بمتوسط سعر 38 ألفا و889 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي الآن بالتعاملات المسائية للمستهلك، 3 آلاف و584 جنيها بتغير 3% مقارنة بسعر أمس.

أسعار الحديد اليوم في مصر للشركات

سجلت أسعار الحديد اليوم للشركات انخفاضا، ليتراوح سعر الطن بين 34 وفوق الـ39 ألف جنيه، ليسجل أغلبها الآتي:

- سعر طن حديد بشاي سجل 38 ألفا و250 جنيها.

- سعر طن الحديد بشركة «العتال» اليوم، وصل إلى 38 ألف جنيه.

- سعر طن الحديد «المراكبي» اليوم، بلغ 37 ألفا و150 جنيها.

- سعر طن حديد مصر ستيل اليوم، انخفض إلى 37 ألف جنيه.

- سعر طن حديد «الجيوشي» سجل 36 ألف جنيه، وهو نفس السعر لطن الحديد بشركة «الكومي».

- سعر طن الحديد بشركة «العشري» اليوم، سجل 35 ألفا و750 جنيها.

- سعر طن الحديد بشركة «سرحان» اليوم سجل المستوى الأدنى، عند 34 ألف جنيها، وهو نفس المستوى السعري لطن الحديد بشركة «بيانكو».

أسعار الأسمنت اليوم للشركات

وبلغت أسعار الأسمنت اليوم في مصر للشركات، المستويات الآتية:

- سعر طن أسمنت السويدي اليوم، بلغ حوالى 3 آلاف و480 جنيها.

- سعر طن أسمنت حلوان اليوم، وصل إلى 3 آلاف و310 جنيهات.

- سعر طن الأسمنت اليوم بشركة «سيناء»، بلغ 3 آلاف و200 جنيه.

- سعر طن الأسمنت اليوم بشركة «لافارج»، وصل إلى 3 آلاف و300 جنيه.

- سعر طن الأسمنت اليوم في شركة «السويس»، سجل حوالى 3 آلاف و330 جنيها.