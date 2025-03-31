الجمهور يشيد بمسلسل حسبة عمري بطولة روجينا: شاور على قضية مهمة

الجمهور يشيد بمسلسل حسبة عمري بطولة روجينا: شاور على قضية مهمة

الجمهور يشيد بمسلسل حسبة عمري بطولة روجينا: شاور على قضية مهمة

أشاد عدد كبير من الجمهور بمسلسل حسبة عمري، بطولة الفنانة روجينا، الذي ناقش قضية مهمة وهي الخلافات الزوجية، وكيف يمكن لبعض الأطراف الخارجية زيادة فجوة هذه الخلافات.

مسلسل حسبة عمري

ودار مسلسل حسبة عمري حول خلاف هند، والتي جسدت دورها الفنانة روجينا، مع زوجها المهندس فاروق، والذي لعب دوره الفنان عمرو عبد الجليل، ورغم بساطة هذه الخلافات في البداية إلا أنها زادت بشدة بعد تدخل أطراف خارجية تمثلت في المحامين والأصدقاء، كما ناقش المسلسل فكرة أهمية حصول الزوجة على مصف ما يملكه زوجها في حال الطلاق؛ مقابل تعبها معه في العمل أو تربية الأبناء.

حسبة عمري

الجمهور يشيد بمسلسل حسبة عمري

وبعد انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل حسبة عمري، بطولة الفنانة روجينا، أشاد عدد كبير من الجمهور بالمسلسل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ فكتب أحد الرواد: «مسلسل جميل شاور على نقطة مهمة ووضح إزاي أن المشاكل الزوجية لو خرجت برا الزوجين وتدخل فيها أطراف تانية هتزيد»، وكتبت أخرى: «فكرة أن الزوجة تاخد نصف ما يملكه زوجها دي في محلها، لأن افترض الزوجة مكانتش تعمل، وكانت مسخرة وقتها كله لرعاية البيت والولاد، هيكون أيه حالها لو اتطلقت؟».

حسبة عمري

كما كتب ثالث: «الفنانة روجينا عملت دور قوي جدًا، ورغم أن شخصيتها كانت عصبية إلا أنها كانت حنونة جدًا، وكانت دايمًا تخاف على اللي حواليها وتنصحهم بأمانة، وكمان كانت أصيلة لأن وقفت مع طليقها لما تعب وحزنت على فراقه لما مات».

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