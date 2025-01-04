الطيران الأمريكي يعاود استهداف شرقي مدينة صعدة بـ3 غارات

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك نحو 10 غارات على مواقع الحوثيين بصعدة تستهدف المجمع العسكري وعلى مواقع في مديريات سحار ومجز.

استهداف صعدة

وأكد إعلام الحوثيين، أن الطيران الأمريكي يعاود استهداف شرقي مدينة صعدة بثلاث غارات.

وشنت القوات الأمريكية سلسلة غارات جوية مكثفة على محافظة صعدة شمال اليمن خلال الساعات الماضية، مستهدفة مواقع متعددة في المنطقة.

وفقًا لـ «وسائل إعلام حوثية»، بلغ عدد الغارات 12 غارة، حيث استهدفت تسعٌ منها مدينة صعدة ومحيطها، وثلاث غارات أخرى طالت مديريات ساقين وكتاف وسحار.