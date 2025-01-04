الجيش الصيني يجري تدريبات حول تايوان

قال الجيش الصيني، إنه يجري تدريبات حول تايوان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل.

بيان الجيش الصيني

وأوضح الجيش الصيني، أن التحركات الشريرة للانفصاليين في تايوان ستجلب الكارثة على أنفسهم.

في وقت سابق، أجرت الصين مناورات إنزال برمائي على شاطئ في بحر الصين الجنوبي، باستخدام سفن صينية عملاقة تم بناؤها حديثًا، ما أثار تخوفات غربية رأت فيها سلاحًا يتناسب تمامًا مع استراتيجية غزو تايوان.

أفادت صحيفة «نافال نيوز» لأول مرة قبل أشهر أن الصين تبني ما لا يقل عن خمسة سفن ضخمة وفريدة من نوعها، مُجهزة بجسر طريق طويل يمتد من مقدمتها لمسافة 393 قدمًا، يُمكن استخدامه لإنزال الدبابات على الشاطئ.