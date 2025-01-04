دعاء الفجر.. «ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا إلا استجاب له»

دعاء الفجر من أهم الأدعية التي يُستحب أن يحرص عليها المسلم، لما له من فضل عظيم في استجابة الدعاء وطمأنينة القلب. وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء في وقت الفجر من الأوقات المباركة التي وردت في السنة النبوية، حيث قال النبي ﷺ: «إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» (رواه مسلم).

أفضل أدعية الفجر

ذكرت دار الإفتاء أن المسلم يمكنه الدعاء بأي صيغة، ومن الأدعية المأثورة:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي

اللهم اكتب لي في هذا اليوم الخير، وارزقني السداد والتوفيق

فضل دعاء الفجر

أشارت دار الإفتاء إلى أن المداومة على دعاء الفجر تجلب الرزق والسكينة، وتحصن المسلم من الشرور، خاصة عند اقترانه بأذكار الصباح. كما أن الدعاء بعد صلاة الفجر من الأوقات المستجابة، وفقًا للأحاديث النبوية، و يُنصح المسلمون باستغلال هذا الوقت بالدعاء والتضرع إلى الله، لينالوا بركته ورحمته في الدنيا والآخرة.