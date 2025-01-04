«العفو الدولية» تطالب المجر باعتقال نتنياهو حال سفره إليها

طالبت منظمة العفو الدولية، دولة المجر، باعتقال نتنياهو حال سفره إليها وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

فرض حظر أسلحة على إسرائيل

وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل.

وحذّرت المنظمة في بيانها، اليوم الأربعاء، من «تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب في غزة»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».