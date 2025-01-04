Logo
آخر الأخبار
السبت، 05 أبريل 2025
تسجيل الدخول
الوطن
|

«العفو الدولية» تطالب المجر باعتقال نتنياهو حال سفره إليها

«العفو الدولية» تطالب المجر باعتقال نتنياهو حال سفره إليها

«العفو الدولية» تطالب المجر باعتقال نتنياهو حال سفره إليها

طالبت منظمة العفو الدولية، دولة المجر، باعتقال نتنياهو حال سفره إليها وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وأكدت العفو الدولية، ان أي زيارة لنتنياهو لأي دولة عضو بالجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين، مشددة على أن أي دعوة نتنياهو لزيارة المجر ازدراء للقانون الدولي وإهانة لضحايا جرائمه.
وأوضحت العفو الدولية، أن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

فرض حظر أسلحة على إسرائيل

وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل.

وحذّرت المنظمة في بيانها، اليوم الأربعاء، من «تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب في غزة»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا