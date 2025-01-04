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السبت، 05 أبريل 2025
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مباني في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مباني في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مباني في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة

فجر جيش الاحتلال، مباني غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء في رفح الفلسطينية

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، الفلسطينيين بمدينة رفح الفلسطينية ومناطق أخرى جنوبي قطاع غزة بإخلاء منازلهم تحسبًا لعملية برية.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن الجيش ينذر الفلسطينيين في مدينة رفح ومنطقتي المنارة وقيزان النجار شرقي مدينة خان يونس بإخلاء منازلهم فورًا.

وأضاف في بيانه: «إلى جميع سكان قطاع غزة الموجودين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الاقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار، يعود جيش الإسرائيلي للقتال بقوة شديدة للقضاء على قدرات منظمات حماس في هذه المناطق».

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