دوي انفجار عنيف في الضاحية الجنوبية لبيروت.. وانهيار عمارة سكنية بعد قصفها

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بدوي انفجار عنيف في الضاحية الجنوبية لبيروت تزامنا مع تحليق للطيران الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في بيروت.

تحليق الطيران الإسرائيلي:

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» من لبنان، أن هناك تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية ومناطق بصيدا والجنوب.

وكشف المراسل، عن انهيار عمارة سكنية في وسط الضاحية الجنوبية بعد قصفها.