رسميا.. «إنستاباي» يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة على خدمات التحويل والاستعلام

بدأت شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي»، اليوم 1 أبريل 2025، تطبيق الرسوم الجديدة على خدمات التحويل عبر التطبيق.

تطبيق رسوم على تحويلات «انستا باي»

وعند فتح التطبيق، يتلقى المستخدمون إشعارًا توضيحيًا بشأن الرسوم، والتي تبلغ 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا.

كما سيتم فرض رسوم مالية مقابل الاستعلام عن الرصيد، ورسوم أخرى كذلك لطلب كشف حساب مصغر، وقدرها 50 قرشا، مع إتاحة 10 طلبات شهرية مجانية لكل رقم محمول، أي لكل حساب على تطبيق إنستاباي.

مزايا تطبيق رسوم على تحويلات انستا باي

وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، عن أن تطبيق رسوم على التحويلات البنكية عبر استخدام تطبيق إنستاباي يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتعتبر رسوما رمزية مقابل الخدمات التي يتيحها التطبيق لملايين المتعاملين.