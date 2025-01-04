جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.

استهداف عنصر من حزب الله

وأكد جيش الاحتلال، أنه تم استهداف عنصرا من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بتوجيه من الشاباك.

الجمعة الماضي، استهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، وجاءت الغارات بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا بالإخلاء والتهديد بقصف مبنى تابع لحزب الله اللبناني، وأمرت السكان بالإخلاء في أول تحذير من نوعه منذ وقف إطلاق النار، نوفمبر الماضي، الذي جرى انتهاكه بشكل خطير، خلال الأيام الماضية.

ودوت انفجارات عنيف في الضاحية الجنوبية لبيروت تزامنا مع تحليق للطيران الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في بيروت.

تحليق الطيران الإسرائيلي

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» من لبنان، أن هناك تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية ومناطق بصيدا والجنوب.