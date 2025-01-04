الرئيس اللبناني يدين القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

الرئيس اللبناني يدين القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

الرئيس اللبناني يدين القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

أدان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، موضحًا أن عدوان إسرائيل يتطلب حشد الأصدقاء لدعم لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

وشدد الرئيس اللبناني، على أن القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية يقتضي مزيدا من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية يحمل إنذارا خطيرا للنوايا المبيتة تجاه لبنان.

وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون محاولات استدراج بلاده مجددًا إلى دوامة العنف، بعد تهديدات من قادة إسرائيليين بالرد على إطلاق ثلاثة صواريخ من على أراضيه اتجاه مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل.

وقال الرئيس اللبناني: «ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 فبراير الماضي، يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان وضربًا لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون».

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