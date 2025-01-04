رابط التقديم الإلكتروني فى وظائف المدارس الألمانية.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة التقديم في الوظائف الجديدة للمعلمين والإداريين المعلن عنها بالمدارس المصرية الألمانية، موضحة أن التقديم سيكون إلكترونيًا فقط عبر الرابط الخاص بموقع الوزارة، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري.

رابط التقديم الإلكتروني لوظائف المدارس المصرية الألمانية

أوضحت الوزارة أن التقديم يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ولن يُنظر إلى أي طلبات تُرسل عبر البريد، إذ إن التقديم متاح إلكترونيًا فقط.

الأوراق المطلوبة لوظائف المدارس المصرية الألمانية

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة التربية والتعليم للعمل بالمدارس المصرية الألمانية.

- تقرير باسم الجهات التي سبق للمتقدم العمل بها، على أن يتضمن:

- اسم الجهة وعنوانها.

- اسم الشخص الذي يمكن الرجوع إليه، مع توضيح وظيفته ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

- شهادة التخرج.

- صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية.

- شهادات الخبرة.

- استمارة 6 من جهة العمل السابقة أو طبعة من الرقم التأميني توضح موقف المتقدم من التأمينات والمعاشات.

- بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- شهادة الدراسات العليا (إن وجدت).

- أصل شهادة الدبلوم التربوي (إن وجد).

- أي شهادات علمية أخرى في التخصص (إن وجدت).

- أصل شهادات الخبرة المحلية أو الدولية (إن وجدت).