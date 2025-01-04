دعاء للميت في العيد.. اللهم اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة

أيام العيد هي أيام فرح وبهجة وتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء، إلا أنّ هناك من فقد أحبّاءه ويحرص على تذكرهم في تلك الأيام المباركة. فما هي صيغ الدعاء للميت في العيد؟

دعاء للميت في العيد

وحول الدعاء للميت في العيد، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنه يمكن للمسلم ترديد الأدعية التالية لطلب الرحمة والمغفرة لمن فقدهم:

- اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا، واجعل عيده في الجنة أجمل.

- اللهم في يوم العيد ادخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

- اللهم ارحم من لم يحضروا معنا هذا العيد وأبدلهم دارا خيرا من دارهم.

- اللهم اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض. واجعل عيدهم أجمل بجوارك.

-اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه واجعل منازلهم في أعلى الجنان ياحي ياقيوم.

• اللهم في هذا العيد جعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

• في يوم العيد اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.

• اللهم في يوم العيد أذقه “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

• اللهم اجعل له كنوزًا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل «ويعفو عن كثير».

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

• اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية».

• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.