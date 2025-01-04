كيف تقضي العيد بصحة جيدة؟.. تجنبوا الأطعمة الدسمة والمشروبات الغازية

خلال أيام عيد الفطر المبارك، يحرص الكثير على تناول الحلويات والمخبوازات والمسليات بكميات كبيرة، ويجهلون أن هذا الأمر قد يسبب لهم مشاكل صحية، ولذا نقدم في هذا التقرير عدة نصائح لقضاء عيد الفطر بصحة جيدة.

نصائح لقضاء العيد بصحة جيدة

بعد شهر من الصيام من الأفضل تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في أيام العيد، حيث هناك العديد من النصائح التي يجب على الأشخاص اتباعها لتجنب الإصابة بأي مشاكل والتي منها تناول وجبة فطور خفيفة قبل الذهاب للزيارات، كما يجب الاعتدال في تناول الحلويات وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاءت من ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان لقضاء العيد بصحة جيدة هي تجنب الأطعمة الدسمة والمشروبات الغازية، والحرص على شرب الماء بكثرة، بالإضافة إلى الحرص على تناول الأسماك المملحة باعتدال والتأكد من سلامتها.

الاهتمام بالمشروبات الطبيعية

ومن ضمن النصائح الواجب اتباعها الاهتمام بالمشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر والقرفة والحلبة، كما يجب تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم.

وكانت الصحة حذرت مرضى الكلى من تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في العيد، بسبب ارتفاع نسبة الملح والبروتين بتلك النوعية من الأسماك، الأمر الذي يجعلها تشكل عبئا إضافيا على مرضى الكلى.

ويمكن لمرضى الكلى تناول الأسماك المشوية كنوع من المشاركة لباقي الأفراد في الاحتفال بالعيد بهذه الأطعمة، كما حددت الصحة قطعة واحدة من كحك العيد في اليوم ودون سكر، للوقاية من مضاعفات مرض السكر.