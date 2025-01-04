أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 1-4-2025 ثاني أيام عيد الفطر في الأسواق

كشفت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 1-4-2025 سعر الفراخ البيضاء اليوم والبلدي والساسو، وهي أنواع الدواجن الأبرز داخل السوق المحلية، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن الفراخ من السلع الغذائية الأساسية التي يتابعها المواطنين يوميًا للتعرف على متغيرات سعر الكيلو في المزارع وداخل الأسواق والمحلات.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن والأسواق

ووصلت أسعار الفراخ اليوم في آخر تحديث لها، وفق المعلن من خلال بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، التالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزارع 93 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 98 و108 جنيهات.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

ووصلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في المزارع إلى 87 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 92 و102 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء للمستهلك في الأسواق والمحلات 130 جنيهًا للكيلو الواحد.