أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 1-4-2025 ثاني أيام عيد الفطر في الأسواق

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 1-4-2025 ثاني أيام عيد الفطر في الأسواق

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 1-4-2025 ثاني أيام عيد الفطر في الأسواق

كشفت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 1-4-2025 سعر الفراخ البيضاء اليوم والبلدي والساسو، وهي أنواع الدواجن الأبرز داخل السوق المحلية، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن الفراخ من السلع الغذائية الأساسية التي يتابعها المواطنين يوميًا للتعرف على متغيرات سعر الكيلو في المزارع وداخل الأسواق والمحلات.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن والأسواق

ووصلت أسعار الفراخ اليوم في آخر تحديث لها، وفق المعلن من خلال بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، التالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزارع 93 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 98 و108 جنيهات.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

ووصلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في المزارع إلى 87 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 92 و102 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء للمستهلك في الأسواق والمحلات 130 جنيهًا للكيلو الواحد.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا