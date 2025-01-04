سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

أعلنت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرفي، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-4-2025 مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث سجلت العملة السعودية اليوم، في البنك الأهلي المصري 13.42 جنيه للشراء، مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري، وفق التحديثات الأخيرة المُعلنة على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في آخر تحديث بالبنك المركزي المصري 13.46 جنيه للشراء، مقابل 13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 13.42 جنيه للشراء، مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 13.42 جنيه للشراء، مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة إلى 13.42 جنيه للشراء، مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 13.44 جنيه للشراء، مقابل 13.49 جنيه للبيع.