«معلومات الوزراء» يستعرض المعالم السياحية المؤهلة للزيارة.. بينها «الصحراء البيضاء»

«معلومات الوزراء» يستعرض المعالم السياحية المؤهلة للزيارة.. بينها «الصحراء البيضاء»

«معلومات الوزراء» يستعرض المعالم السياحية المؤهلة للزيارة.. بينها «الصحراء البيضاء»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن سلسلة الأماكن السياحية المميزة، وجاءت منطقة الصحراء البيضاء كأحد أهم المعالم الطبيعية في مصر.

وأضاف المركز، أنّ الصحراء البيضاء أحد أهم المعالم الطبيعية المؤهلة للزيارات السياحية، وتقع في واحة الفرافرة بالصحراء الغربية، وهي على بُعد 5 ساعات بالسيارة من القاهرة وتتمتع بشهرة كبيرة لما فيها من أنشطة ترفيهية كثيرة من تزلج على الرمال إلى ركوب الدراجات الجبلية والتجديف في الواحات القريبة منها.

وتابع المركز: «تتميز الصحراء الغربية بعدد لا يحصي من السلاسل الجبلية الفريدة، تحمل كل منها طبقة من الأحجار السوداء ما أضفى على المشهد الرملي طابعا ملونا، كما يمكن الاستمتاع بالبحيرة المالحة التي تتيح لراكبي قوارب التجديف فيها التقاط صور جميلة وقت غروب الشمس».

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