كل ما تريد معرفته عن المشروع السكني «ديارنا» لمتوسطي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان البدء في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروعين ديارنا وظلال بعدد من المدن الجديدة لأصحاب متوسطي الدخل وفوق المتوسط، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير بيئة حضارية متكاملة تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل 60 ألف وحدة سكنية الجديدة بعدد من المدن الجديدة، بمشروع «ديارنا» وهو إسكان متوسط.

كل ما تريد معرفته عن مشروع ديارنا

البدء في تنفيذ نحو 60 ألف وحدة سكنية بمشروع ديارنا.

عدد 2310 عمارات.

الطرح سيكون في 23 مدينة جديدة.

يتضمن المشروع نموذجي عمارات A وB.

يتكون نموذج عمارات A من دور أرضي + 5 أدوار متكررة + دور رووف بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة. وحدات نموذج عمارات A

جميع وحدات نموذج عمارات A تتكون من3 غرف نوم منها غرفة ماستر والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة مصعد واحد.

وتتراوح مساحة الوحدات لنموذج A بالدور الأرضي والأدوار المتكررة بواقع 24 وحدة بالعمارة من 117م2 إلى 132م2 للوحدة، ووحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة 153م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف 111 م2 لكل وحدة، عمارات النموذج B

وتحتوي عمارات النموذج B تتكون من دور أرضي + 5 أدوار متكررة + دور رووف بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة بواقع 13 وحدة بالعمارة.

تحتوي وحدات من نموذج B على 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على عدد 2 غرف نوم منها غرفة ماستر، والوحدات تشطيب كامل وبها مصعد واحد.

تتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة عدد 24 وحدة بالعمارة من 105 م2 إلى 135 م2 للوحدة، وحدتين Penthouse بدور الرووف بمساحة 145م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف 95م2 ، و155م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف 115م2.



وكشف بيان وزارة الإسكان أن سيتم تنفيذ الأسوار والبوابات حول مواقع عمارات المشروع بكل مدينة على حدة، وتنفيذ أعمال الزراعات المختلفة وإنارة الحدائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات وتصميم أماكن انتظار السيارات.