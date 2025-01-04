علي ربيع يحتفل بنجاح «الصفا ثانوية بنات» وسط الجمهور داخل دور العرض

احتفل الفنان علي ربيع بنجاح أحدث أفلامه الصفا ثانوية بنات مع جمهوره ومحبيه، في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، حيث حرص على التقاط صور تذكارية مع الجمهور.

أبطال فيلم الصفا ثانوية بنات



فيلم الصفا الثانوية بنات، بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وهالة فاخر ووئام مجدي وسارة الشامي ولينا صوفيا وإسراء رخا وتوانا الجوهري، تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال ومن إنتاج احمد السبكي وكريم السبكي وإخراج عمرو صلاح، ويظهر به العديد من نجوم الفن كضيوف شرف منهم الكابتن عصام الحضري والنجم أحمد حاتم.

أفلام عيد الفطر 2025

وينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2025 العديد من الأفلام الكوميدية، وهي سيكو سيكو، والصفا الثانوية بنات، ونجوم الساحل، وفار بـ7 أرواح.