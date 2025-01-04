إصابة طفل بكسور وكدمات بالجسم إثر سقوطه من السلم في الجيزة

أصيب طفل بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بعد أن اختل توازنه وسقط من السلم أثناء لهوه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال إخطارا من المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق، يفيد فيه إصابة طفل 12 سنة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم بعد أن اختل توازنه وسقط من السلم بالطابق الثالث إلى الطابق الثاني أثناء لهوه، وتولت النيابة التحقيق.