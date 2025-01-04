ضبط 31 كيلو حشيش و30 ألف قرص ترامادول في مطروح

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، وفي دائرة قسم شرطة مطروح، جرى ضبط عنصر إجرامي بحوزته 15 كيلو من مخدر الحشيش، وعنصرين آخرين بحوزتهما 16 كيلوجراما.

وفي دائرة قسم شرطة الضبعة، ضبط عنصر إجرامي بحوزته 30 ألف قرص ترامادول مخدر، طبنجة، وعدد من الطلقات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 5.5 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة هذه الجرائم.